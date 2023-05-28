Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 28 травня, пройшли чергові матчі передостаннього 37 туру італійської Серії А.

У першій грі Наполі в гостях упустив перемогу над Болоньєю. Матч закінчився із рахунком 2:2.

У складі "неаполітанців" оформленим дублем відзначився Віктор Осімхен. У господарів поля забивали Льюїс Фергюсон та Лоренцо Де Сільвестрі.

Після 37 турів Наполі набрав 87 очок та вже давно є чемпіоном Серії А, відірвавшись від Інтера на 18 балів. У Болоньї 51 очко та 11 позиція.

Болонья — Наполі 2:2

Голи: Фергюсон, 63, Де Сільвестрі, 84 — Осімген, 14, 54.

Болонья: Скорупські — Камбіассо, Лукумі, Боніфаці (Медель, 74), Пош (Де Сільвестрі, 74) — Схутен, Домінгес — Барроу (Моро, 61), Фергюсон, Ебішер (Сансоне, 60) — Арнаутович (Зіркзее, 60).

Наполі: Голліні — Олівера, Мін Дже (Жезус, 79), Ррахмані, Берешинські — Зелінські (Гаетано, 87), Лоботка, Замбо-Ангісса — Кварацхелія (Распадорі, 66), Дзербін (Зедадка, 79), Осімген (Сімеоне, 66).

Попередження: Домінгес — Мін Дже, Ррахмані, Берешинські.

У другому матчі Лечче у гостях вирвав перемогу над Монцею з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол був забитий на 11 компенсованій хвилині до другого тайму, а його автором став Лоренцо Коломбо, який реалізував пенальті.

Також зазначимо, що у складі господарів було видалення за межами поля у виконанні Джуліо Донаті та нереалізований пенальті від Крістіана Гюстк'єра.

Після чергового туру Монца набрала 52 очки та посідає десяте місце у турнірній таблиці, а у Лечче — 36 балів та 16 рядок. Завдяки цій перемозі Лечче гарантував собі місце у Серії А на наступний сезон.

Монца - Лечче 0:1

Гол: Коломбо, 90+11 (з пенальті).

Монца: Ді Грегоріо — Іццо (Колпані, 77), Пабло Марі, Марлон — Аугустон, Ровелла (Сенсі, 46), Пессіна, Куррія — Мота (Віньято, 61), Капрарі (Гюстк'єр, 61) — Петанья (Бірінделлі, 46).

Лечче: Фальконе — Галло, Умтіті, Баскіротто, Гендрей — Аскільдсен (Г'юлманд, 64), Блен, Уден (Малех, 74) — Стрефецца (Ді Франческо, 64), Банда (Пеццелла, 86), Сессай (Коломбо, 86).

Попередження: Сенсі, Бірінделлі — Банда, Баскіротто, Г'юлманд.

Вилучення: Донаті, 81 (за межами поля).

На 84 хвилині Крістіан Гюстк'єр (Монца) не реалізував пенальті.