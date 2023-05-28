Італія

Команда Марко Заффароні не змогла скористатися осічкою Спеції та залишилася у зоні вильоту італійського чемпіонату.

У матчі передостаннього 37 туру італійської Серії А Верона на своєму полі не втримала перемогу над Емполі. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині другого тайму, коли на 61 хвилині результативним ударом відзначився Адольфо Гайч, який вийшов на заміну двома хвилинами раніше. Проте на шостій компенсованій хвилині гості змогли зрівняти цифри на табло зусиллями Петара Стояновича.

Після 37 турів Верона набрала 31 очко та залишилася на 18 місці у Серії А, залишаючись у зоні вильоту, маючи однакову кількість очок зі Спецією попереду. У Емполі — 43 бали та 14 рядок.

Верона — Емполі 1:1

Гол: Гайч, 61 — Стоянович, 90+6.

Верона: Монтіпо — Кабаль (Чеккеріні, 46), Хієн, Маньяні — Депаолі, Тамезе (Абільдгорд, 75), Велозу (Гайч, 59), Сулемана, Терраччано (Фараоні, 59) — Джурич, Нгонге (Коппола, 83).

Емполі: Вікаріо — Какаче, Луперто, Ісмайлі, Ебуехі (Стоянович, 77) — Хаас (Хендерсон, 67), Грассі — Камбьягі, Фацціні (Дестро, 57), Акпа-Акпро (Віньято, 77) — Пікколі (Сатріано, 57).

Попередження: Кабаль, Гайч, Чеккеріні.