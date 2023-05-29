Італія

Нападник прокоментував перемогу над Ювентусом.

Мілан напередодні в гостьовому матчі 37 туру італійської Серії A обіграв туринський Ювентус.

Нападник "россонері" Олів’є Жиру, на рахунку якого єдиний забитий м’яч у цій зустрічі, після завершення гри прокоментував успіх власної команди.

"Ми дуже щасливі. Це була не найкраща наша гра за останній час, але цього було достатньо для перемоги.

Мілан забив гол і добре контролював хід подій у протистоянні після цього. Три очки — ось, що було найважливішим цього вечора.

Я намагаюсь підтримувати хорошу фізичну форму, і мої думки повністю пов’язані з Міланом. У мене є рішучість продовжувати грати в цьому клубі й надалі. Якщо моє тіло витримає, то я буду продовжувати грати і робитиму все можливе, щоб допомогти цій чудовій команді.

Леау? Ми всі раді через те, що він вирішив продовжити контракт. Раді за нього в першу чергу. Сподіваюсь, він залишиться в Мілані ще на 10 років", — заявив французький виконавець.

У заключному турі Мілан прийматиме Верону.