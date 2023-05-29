Італія

Команда може зіграти у найважливішому матчі сезону в головному турнірі Європи в традиційній домашній формі.

Інтер визначився з формою, яку він хоче одягнути на майбутній фінал Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Сімоне Індзагі здивував багатьох, вивівши "нерадзуррі" в перший фінал Ліги чемпіонів після перемоги в 2010 році, вирішальним чином обігравши міжміських суперників Мілан у півфіналі.

Інтер є явним аутсайдером, який прямує до фіналу в Стамбулі 10 червня, а команда Манчестер Сіті має вдвічі більшу ринкову вартість. "Громадяни" борються за трибл, а "нерадзуррі" вірять у мрію.

Як підкреслює Calciomercato.com, Інтер повідомив УЄФА про те, що він хотів би одягнути свою традиційну чорно-синю домашню форму на фінал Ліги чемпіонів, незважаючи на те, що Манчестер Сіті призначено домашньою командою.

Якщо їхнє прохання буде відхилено, "нерадзуррі" замість цього гратимуть у своїй жовтій третій формі, яку вже носили кілька разів цього сезону.