Італія

24-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Ювентус може підписати Крістіана Пулішича, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, за американця лондонський клуб хоче отримати близько 20 мільйонів євро.

Зазначається, що приход Маурісіо Почеттіно влітку не вплинув на рішення Челсі з приводу майбутнього Пулішича.

Ювентус готовий підписати Пулішича, якщо він погодиться на зниження заробітної плати.

У поточному сезоні Пулішич провів 24 матчі в АПЛ: на його рахунку один гол та одна результативна передача.