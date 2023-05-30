Італія

Тренер незабаром вірогідно піде із П'ємонту.

La Gazzetta dello Sport підкреслює, що втримання Массіміліано Аллегрі на посаді головного тренера здається майже неспроможним, але його контракт на 7 мільйонів євро за сезон, який діє до червня 2025 року, може утримувати його на посаді лише так довго, оскільки тиск продовжує зростати.

Озираючись на цей сезон, основні цифри показують, чому Аллегрі став такою фігурою. Ювентус зазнав 10 поразок у чемпіонаті вперше з сезону-2010-11 і забив лише 55 голів – це найменша кількість з сезонів-2009-10 і 2010-11.

Команда має найвищий фонд заробітної плати в Серії А – 94,8 мільйона євро чистих – і має одного з найбільш високооплачуваних тренерів, але не змогла отримати жодного кубка або створити боротьбу за скудетто, яке Наполі підсумково виграв.

У структурі команди все не так позитивно для Аллегрі: гравці дедалі більше втомлювалися від його тактики, що визнавали Войцех Щесни та Хуан Куадрадо, а деякі зіркові гравці, такі як Федеріко К’єза та Душан Влахович, також розчарувалися.

Після поразки від Мілана Леонардо Бонуччі та Даніло скликали зустріч між командами, бажаючи спробувати запалити гравців напередодні вирішальної гри сезону.