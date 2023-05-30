Італія

Функціонер розповів про емоції після збереження прописки своїм клубом у Італії.

Для Галліані та Монци кампанія 2022-23 років була значно позитивнішою. Клуб перевершив очікування у своєму дебютному сезоні в Серії А, і йому залишилася лише гра від досягнення першої половини, що є вражаючим результатом.

Говорячи в кулуарах вистави своєї автобіографії, Галліані спочатку обговорив, що його книга та Монца означають для нього.

"Рік тому, коли Монца вийшла в Серію А, я плакав набагато більше, ніж коли ми виграли Лігу чемпіонів з Міланом, тому що моя мама сказала, що рано чи пізно Монца вийде в Серію А, і минулого року це сталося".

Тоді директор Монци розповів про те, як він почувався останні кілька тижнів, і про свої думки щодо штрафу Ювентуса у справі про маневр із зарплатою.

"Я б сказав добре, за винятком попередніх 15 хвилин крайнього матчу Монци, які я не бачив. Я не знаю, як Гютк'єр пробив пенальті, я не знаю, як Коломбо забив свій.

Це був дуже гарний травень. Я радий, що Мілан повернувся в Лігу чемпіонів. Особисто я, як футбольний директор і як колишній президент Ліги, щасливий, тому що сьогодні історія з Ювентусом нарешті закінчилася.

Є впевненість, і ми перегортаємо сторінку. Найстрашніше у футболі – це невизначеність, сьогодні позитивний день. Справа закрита, вирішення є, і їх більше не допитуватимуть".

З Ювентуса було знято 10 очок та можуть відібрати ще у Серії А.