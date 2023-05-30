Італія

Крім внутрішніх покарань в Італії "стара синьйора" може втратити єврокубки.

Судові справи та скандали точаться навколо туринського Ювентуса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сьогодні, 30 травня, відбудеться суд Італійської федерації футболу, на якому розглядатиметься питання про махінації "старої синьйори" із зарплатами для футболістів.

Якщо провину Ювентуса буде доведено, то з клубу можуть зняти 2-3 очки. Також туринцям загрожує максимально можливий грошовий штраф.

Зазначається, що Ювентус може втратити єврокубки. Усю ситуацію із судовими справами розглядатиме УЄФА. Якщо Ювентус не кваліфікується до єврокубків на наступний сезон, то покарання перенесуть на сезон-2024/25.

Нагадаємо, раніше Ювентус було покарано позбавленням 10 очок за фітивний приріст капіталу.

За один тур до фінішу сезону Ювентус набрав 59 очок після 37 ігор та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А. Попереду Аталанта та Рома, у яких 61 та 60 балів відповідно.