Італія

Голландець висловився стосовно фіналу другого за значенням клубного турніру.

Джорджиньо Вейналдум підкреслив своє хвилювання перед фіналом Ліги Європи проти Севільї та припустив, що гравці Роми відчувають себе інакше .

"Джаллороссі" прагнуть отримати свій другий титул переможця у турнірі Європи за стільки ж сезонів під керівництвом Жозе Моурінью, але їм потрібно обійти Севілью, яка за попередні роки довела себе експертом у Лізі Європи.

Вейналдуму було важко показати себе з Ромою цього сезону, він отримав перелом великогомілкової кістки всього за кілька тижнів після переїзду в оренду в італійську столицю.

У розмові з УЄФА для "Behind The Game" через TMW Вейналдум спочатку обговорив, як він ставиться до футболу та що він для нього означає.

"Я людина, яка робить те, що вважає найкращим на даний момент, тому кожна підготовка до гри для мене різна. Коли ти менший, у тебе не такий великий тиск на плечі.

Ви мало думаєте про це, тому ви вільніші. Коли ти стаєш досвідченішим, це стає серйознішим. Люди очікують від вас більшого, тому підготовка та думки різні, але я все ще маю те, що мав, коли починав, радість".

Він торкнувся того, що його хвилює у світі футболу.

"Просто грати в гру для багатьох людей, для багатьох дітей. Ми тренуємося кожен день тижня, щоб підготуватися до гри, і коли ви нарешті граєте, ви щасливі. Я просто намагаюся насолоджуватися грою".

Нарешті, Вейналдума запитали про фінал Ліги Європи Роми.

"Це те, що я завжди роблю, я сподіваюся, що це закінчиться добре. Це інше відчуття, тому що, очевидно, це фінал, і я думаю, що у вашому житті, якщо вам пощастить, ви граєте багато з них.

Я радий вийти на поле, незалежно від того, фінал це чи ні. Буде приємно, напевно".

У цьому сезоні гравець орендований з Парі Сен-Жермен провів за Рому 1032 хвилини в 21 матчі.

За цей час він забив два голи і віддав одну гольову передачу.