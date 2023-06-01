Італія

Функціонер Інтера спокійний щодо майбутнього аргентинського форварда.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес проводить хороший сезон на клубному рівні, що не могло не викликати інтересу з боку інших європейських команд.

Віце-президент "нерадзуррі" Хав'єр Дзанетті поділився своєю думкою щодо майбутнього 25-річного аргентинця.

"Я дуже спокійний щодо цього, оскільки Лаутаро справді щасливий тут, в Інтері. Я нічого не чув про чутки про Реал Мадрид, ми нічого про це не знаємо", — цитує слова Дзанетті журналіст Фабріціо Романо з посиланням на TyCSports.

У поточному сезоні Лаутаро Мартінес провів за Інтер 55 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 28 голів та віддав 11 результативних передач.