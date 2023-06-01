Італієць отримав заслужену нагороду.
ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТІ, GETTY IMAGES
01 червня 2023, 18:39
Лучано Спаллетті визнано найкращим тренером сезону в Серії А, повідомив офіційний сайт організації.
Нагороду було присуджено журі, яке складається з директорів спортивних газет, які оцінювали роботу тренерів на основі якості гри їхніх команд, а також дотримання феєр-плей під час матчів.
Приз буде вручено головному тренеру Наполі перед матчем неаполітанців проти Сампдорії 4 червня.
Нагадаємо, що Наполі достроково виграв чемпіонат Італії у сезоні-2022/23.
Раніше повідомлялося, що Спаллетті залишить Наполі.