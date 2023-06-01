Італія

Італієць отримав заслужену нагороду.

Лучано Спаллетті визнано найкращим тренером сезону в Серії А, повідомив офіційний сайт організації.

Нагороду було присуджено журі, яке складається з директорів спортивних газет, які оцінювали роботу тренерів на основі якості гри їхніх команд, а також дотримання феєр-плей під час матчів.

Приз буде вручено головному тренеру Наполі перед матчем неаполітанців проти Сампдорії 4 червня.

Нагадаємо, що Наполі достроково виграв чемпіонат Італії у сезоні-2022/23.

Раніше повідомлялося, що Спаллетті залишить Наполі.