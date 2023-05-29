Італія

Неаполітанцям треба шукати нового тренера.

Лучано Спаллетті підтвердив, що залишає Наполі, з яким лише нещодавно здобув чемпіонський титул в Італії.

"Іноді любов настільки велика, що треба піти. Я не здатний дати стільки, скільки заслуговує Наполі. Сказав клубу, що мені потрібен рік відпочинку, кілька тижнів тому.

Я не працюватиму в жодному іншому клубі. ", — наводить слова тренера Фабріціо Романо.

Зазначимо, що також неаполітанці дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Спаллетті має конфлікт із президентом Наполі після продовження контракту.