Італія

Пріоритет бельгійця — залишитись в Інтері.

Між Челсі та Інтером не було переговорів щодо Ромелу Лукаку, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, переговори відбудуться не раніше 11 червня – після фіналу Ліги чемпіонів, під час якого італійська команда зіграє проти Манчестер Сіті. Зараз пріоритет Лукаку залишитися в Інтері.

З чуток, новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно хоче бачити бельгійця у своєму складі, але спочатку хотів би переговорити з нападником особисто.

У поточному сезоні 29-річний фуболіст провів 35 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 6 результативних передач.