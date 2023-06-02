Італія

Футболіст може перейти в клуб на постійній основі.

Повідомляється, що Інтер домовився про нову угоду з Лаціо про купівлю Франческо Ачербі після його оренди.

Центральний захисник-ветеран був орендований минулого літа, щоб возз’єднатися з тренером Сімоне Індзагі, який працював з ним багато років на Стадіо Олімпіко.

Спочатку це була позика з можливістю викупу за 3,5 мільйона євро, але "нерадзуррі" були готові обговорити цю суму для 35-річного футболіста.

За даними Goal.com, нову угоду було укладено лише за 2 мільйони євро, що є значною знижкою.

Лаціо також було загнано в кут, знаючи, що Ачербі не може повернутися в клуб через надзвичайно напружені стосунки з місцевими ультрас.

Ачербі був ключовою фігурою в цій кампанії для Інтера, він провів 47 матчів у змаганнях, забив один гол і віддав одну результативну передачу на шляху до перемоги в Кубку Італії та Суперкубку Італії, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті 10 червня.