Італія

Гравцю комфортно в ролі другого номера.

Досвідчений італійський воротар Антоніо Міранте заключний період своєї професійної кар’єри проводить у складі Мілана, де є глибоко резервним голкіпером за плечима Марка Меньяна.

Однак схоже на те, що 39-річного виконавця подібні розклади цілком влаштовують, адже нещодавно він розпочав чергові перемовини з керівництвом клубу щодо продовження контракту ще на один сезон.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сторони досягли домовленості без зайвих вагань, тож найближчим часом Милан має оголосити про підписання угоди.

Таким чином Міранте залишив перелік футболістів, які можуть покинути "россонері за підсумками поточної кампанії.

Жодного матчу в сезоні Меньян так і не провів.