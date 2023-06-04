Голи Осімгена та Сімеоне-молодшого скрасили вечір уболівальників на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони.
Віктор Осімген, getty images
04 червня 2023, 21:26
У заключному турі італійської Серії А нас чекало протистояння між чемпіоном країни в особі Наполі та Сампдорією, яка вже гарантувала собі виліт у другий дивізіон та посіла останнє місце.
Після безгольового першого тайму неаполітанці вийшли вперед завдяки голу Віктора Осімгена, котрий успішно реалізував пенальті.
Точку в цьому протистоянні, яке не мало жодної турнірної мотивації для кожної з команд, поставив Джовані Сімеоне, який завершив сезон Наполі перемогою над Сампдорією з рахунком 2:0.
Наполі — Сампдорія 2:0
Голи: Осімген, 64, Сімеоне, 85