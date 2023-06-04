Італія

Голи Осімгена та Сімеоне-молодшого скрасили вечір уболівальників на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони.

У заключному турі італійської Серії А нас чекало протистояння між чемпіоном країни в особі Наполі та Сампдорією, яка вже гарантувала собі виліт у другий дивізіон та посіла останнє місце.

Після безгольового першого тайму неаполітанці вийшли вперед завдяки голу Віктора Осімгена, котрий успішно реалізував пенальті.

Точку в цьому протистоянні, яке не мало жодної турнірної мотивації для кожної з команд, поставив Джовані Сімеоне, який завершив сезон Наполі перемогою над Сампдорією з рахунком 2:0.

Наполі — Сампдорія 2:0

Голи: Осімген, 64, Сімеоне, 85