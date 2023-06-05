Італія

Пройшов заключний тур чемпіонату Італії сезону-2022/23.

У 38-му турі Серії А Рома на своєму полі приймала Спецію. Колектив Жозе Моурінью ризикував фінішувати у зоні Ліги конференцій, проте гол на 89-й хвилині гри від Дібала з пенальті дозволив римлянам посісти шосте місце.

Це дозволить Ромі зіграти у Лізі Європи наступного сезону.

Рома – Спеція 2:1

Голи: Залевський, 43, Дібала, 89 (з пенальті) — Ніколау, 6.

У паралельному матчі Аталанта на своєму полі обіграла Монцу та завершила сезон на п'ятому місці.

Колишній клуб Руслана Маліновського гратиме у Лізі Європи наступного сезону.

Аталанта – Монца 5:2

Голи: Копмайнерс, 12, 45+1, 79, Гейлунд, 74, Муріель, 90+2 — Кольпані, 51, Петанья, 81.

Таким чином, у єврокубках Італію представлятимуть:

Ліга чемпіонів: Наполі, Лаціо, Інтер, Мілан

Ліга Європи: Аталанта, Рома

Ліга конференцій: Ювентус.