Італія

Нігерієць і грузин забили і віддали результативні пасів більше, ніж їхні конкуренти.

У Серії А 38-м туром завершився сезон, під час якого став відомий переможець – Наполі.

Найкращим бомбардиром чемпіонату Італії став Віктор Осімген. Нападник Наполі забив 26 голів за 32 гри. Крім того, він відзначився ще чотирма результативними передачами.

Найкращим асистентом ліги став інший футболіст Наполі — Хвіча Кварацхелія. Він десять разів асистував своїм партнерам.

Зазначимо, що в Італії залишилася одна інтрига — хто залишить Серію А: Спеція або Верона, які мають зіграти додатковий матч за виживання.