У 38-му турі Серії А Рома на своєму полі приймала Спецію.

Колектив Жозе Моурінью ризикував фінішувати у зоні Ліги конференцій, проте гол на 89-й хвилині гри від Дібали з пенальті дозволив римлянам посісти шосте місце, яке дозволить Ромі зіграти у Лізі Європи наступного сезону. 

Огляд матчу

Рома – Спеція 2:1
Голи: Залевський, 43, Дібала, 89 (з пенальті) — Ніколау, 6. 