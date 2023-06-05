Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 4 червня 2023 року, 22:00.
Рома – Спеція, Getty Images
05 червня 2023, 14:22
У 38-му турі Серії А Рома на своєму полі приймала Спецію.
Колектив Жозе Моурінью ризикував фінішувати у зоні Ліги конференцій, проте гол на 89-й хвилині гри від Дібали з пенальті дозволив римлянам посісти шосте місце, яке дозволить Ромі зіграти у Лізі Європи наступного сезону.
Огляд матчу:
Рома – Спеція 2:1
Голи: Залевський, 43, Дібала, 89 (з пенальті) — Ніколау, 6.