Італія

Тренер команди прокоментував думки щодо вирішального матчу.

Сімоне Індзагі подивився під іншим кутом на фінал Ліги чемпіонів Інтера проти Манчестер Сіті, припустивши, що футбол можна розділити на "до і після Гвардіоли".

10 червня "нерадзуррі" зустрінуться з чемпіонами Прем'єр-ліги в Стамбулі, це буде найважливіший матч клубу за понад десять років. Команда Індзагі забронювала собі місце у найважливішому матчі європейського футболу після того, як здобула вражаючу перемогу над Міланом із загальним рахунком 3:0 у півфіналі.

Манчестер Сіті, який розгромив Реал із загальним рахунком 5:1 у своєму півфінальному поєдинку, вважається фаворитом фіналу, але Інтер буде впевнений у своїх шансах, готуючись до цього поєдинку.

Виступаючи на прес-конференції через TMW, Індзагі вперше обговорив, де настав переломний момент для Інтера цього сезону.

"Це була довга подорож, яка почалася з літніх матчів, де нам не пощастило. Разом зі штабом і командою ми відразу поговорили про це, сказали, що можемо пройти хороший шлях. Зараз ми у фіналі, це була чудова подорож, яка почалася минулого року.

Я не дуже вмію давати їпрогнози, ми знаємо, що зустрінемося з найсильнішою командою світу, яка п’ять разів вигравала Прем’єр-лігу за останні шість років.

Ми повинні бути обережними, ми знаємо, що зіткнемося з найкращими футболістами, з фантастичною командою та тренером, який ознаменував епоху. У сучасному футболі є до і після Гвардіоли, це буде дуже важливо для нас.

Безумовно, це найважливіша гра в моїй тренерській кар'єрі, але я думаю, що це також стосується моїх гравців. Онана і Джеко грали у півфіналі, але не фіналі.

Це буде вечір, який відплатить нам за всі зусилля, докладені протягом року. Це була подорож, сповнена пасток, але за попередні три місяці, коли у мене була хороша можливість більш глибокої ротації, я вважаю, що Інтер зробив чудові речі.

Обидві команди матимуть своїх найкращих гравців, які повинні будуть зробити різницю, Лаутаро — один із них для Інтера.

Вони виграли два титули, але ми також виграли два титули. Ми знаємо, з яким суперником нам доведеться зіткнутися, але ми також заслуговуємо зустрічі з Манчестер Сіті.

Є в моєму баченні певне захоплення Гвардіолою, Сіті, тим, що вони зробили за ці роки. Я відчував, що вони вийдуть у фінал, перший матч був рівним.

У минулорічному півфіналі було забито два голи під час камбеку Реала, але цього року я відчув, що у матчі-відповіді Манчестер Сіті виграє.

Це найкраще, що може бути у тренера, за попередні два місяці я міг міняти гравців або грати з іншими, яких у мене не було в перші п’ять місяців. Залишилося чотири тренування і фініш у Стамбулі, у тренера може бути багато ідей, але він їх часто змінює.

У них є кілька слабких місць, вони зіткнуться з Інтером, ми знаємо, що нам потрібно буде добре відібрати у них частину володіння м’ячем і покрити кожен дюйм поля. Вони справді добре охоплюють простір".

Команди зіграють у фіналі Ліги чемпіонів у суботу о 22:00.