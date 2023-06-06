Італія

Гравець хоче лишитися надовше в Італії.

Хакан Чалханоглу підтверджує, що пов'язує своє майбутнє з Інтером напередодні фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. "Я підпишу контракт за кілька днів".

Зараз увага зосереджена на події в Стамбулі, завершальному матчі клубного сезону, і Чалханоглу, як гравець збірної Туреччини, почуватиметься тут як вдома.

"Я продовжу свій контракт, я щасливий тут, і ми вже домовилися про умови. Я підпишу його через кілька днів", – сказав Чалханоглу NTV під час інтермедіа-дня.

Півзахисник прийшов вільним агентом від місцевих суперників Інтера, і його колишні одноклубники нещадно знущалися з нього після того, як вони виграли скудетто за його відсутності.

Чалханоглу помстився, перемігши Мілан у Суперкубку Італії та півфіналі Ліги чемпіонів, а також знайшов нову роль на полі через травму Марсело Брозовіча.

"Я почав грати в півзахисті, а потім перейшов на позицію плеймейкера, коли Брозович вийшов. Я дякую персоналу та команді, вони дуже допомогли мені вдосконалитися в цій ролі. Я багато працюю і дуже щасливий".

Інтер зіграє з Манчестер Сіті 10 червня.