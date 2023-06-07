47-річний фахівець може залишитись у клубі до літа 2025 року.
Сімоне Індзагі, Getty Images
07 червня 2023, 11:34
Інтер має намір продовжити контракт із Сімоне Індзагі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, у керівництві вважають, що італійський фахівець відмінно себе виявив цього сезону.
Очікується, що контракт із ним буде продовжено до 2025 року, і відбудеться це протягом місяця. Зарплата 47-річного спеціаліста зросте.
Наразі переговори не ведуться, бо команда готується до фіналу Ліги чемпіонів, що відбудеться 10 червня.