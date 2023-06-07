Італія

31-річний футболіст може продовжити кар'єру у Серії А.

Ювентус розглядає варіант із купівлею Лукаса Васкеса з Реала, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, мадридці оцінюють 31-річного іспанця у 6-8 мільйонів євро. Туринці вважають Васкеса кандидатом номер один на правий фланг. Сторони вже контактували.

Контракт Васкеса із Реалом розрахований ще на один сезон.

У сезоні-2022/23 захисник провів 30 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи та 3 асисти.