Італія

Нинішня угода французського хавбека з туринцями спливає цього літа.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо ризикує змінити клубну прописку цього літа на правах вільного агента через свій спливаючий контракт.

Проте, як повідомляє TMW з посиланням на Gazzetta dello Sport, керівництво "старої синьйори" хоче продовжити угоду з 28-річним французом і вже запланувало зустріч із матір'ю футболіста, яка за сумісництвом є ще й його агентом.

У Ювентусі хочуть запропонувати Рабьо продовження контракту ще на один рік із аналогічними фінансовими умовами, а саме сім мільйонів євро за сезон плюс бонуси.

Стверджується, що угода виглядає складною, але не є нездійсненною, тому у таборі туринського клубу хочуть спробувати.

У поточному сезоні Адрієн Рабьо провів 48 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.