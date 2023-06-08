Італія

Футболіст клубу з Флоренції проментував поразку.

Захисник Фіорентини Нікола Міленкович визнає, що їм "не слід було пропускати такий легкий гол", щоб програти фінал Ліги конференцій Вест Гем Юнайтед.

Це було наче дежавю для "Віоли", яка також дуже добре зіграла у фіналі Кубка Італії проти Інтера, втім також остаточно поступилася.

"Це боляче, так програвати. Сьогодні ми знову зіграли дуже добре, але нам потрібно завжди бути сконцентрованими, особливо в вирішальні моменти. Ми не повинні були пропускати такий легкий гол", — сказав Міленкович Sky Sport Italia після поразки з рахунком 1:2.

"Ми сьогодні грали як команда, але в деяких ситуаціях нам потрібно бути більш сконцентрованими. Ми володіли ініціативою, контролювали м'яч, як завжди.

На жаль, це сприйняття небезпеки, відчуття небезпеки, це те, з чим ми боремося, і ми знову поплатилися за це сьогодні ввечері.

Ми завжди захищаємося високо і знали, що Вест Гем піде на цей пас. На жаль, ми одного разу помилилися, і це мало значення, тому що це фінал".

Гра рукою Крістіано Бірагі вивела дала Вест Гему перевагу з пенальті, яку скасував чудовий сольний удар Джакомо Бонавентури.

Поразка також означає, що Фіорентина не потрапить у Лігу Європи і має чекати та сподіватися, що Ювентус буде виключений УЄФА, якщо вони хочуть потрапити до Ліги конференцій.