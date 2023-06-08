Італія

31-річний футболіст може повернутися до Серії А.

Лаціо виявляє інтерес до Жоржиньо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, лондонський клуб може погодитись продати 31-річного півзахисника за розумну суму — приблизно ту, за яку вони купили його у Челсі півроку тому.

Основна проблема для Лаціо – заробітна плата футболіста. Гравець отримує близько 6,5 мільйона євро за сезон, а римський клуб готовий запропонувати не більше 4 млн.

Цього сезону Жоржиньо провів 16 матчів за Арсенал: на його рахунку одна результативна передача.