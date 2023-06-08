Італія

Гості зуміли відігратися на 96-й хвилині гри.

У рамках першого матчу за вихід до Серії А між собою грали Кальярі та Барі.

На дев'ятій хвилині гри господарі вийшли вперед завдяки голу Джанлуки Лападули. На 39-й хвилині гри гості могли відігратися, але Валід Шеддіра не реалізував пенальті.

Однак у підсумку Барі зумів відігратися, зробивши це у компенсований час – на 96-й хвилині поєдинку з пенальті.

Кальярі — Барі 1:1

Голи: Лападула, 9 – Антенуччі, 90+6 (з пенальті).

Зазначимо, що матч у відповідь відбудеться 11 червня о 21:30.