Гості зуміли відігратися на 96-й хвилині гри.
Фото: twitter.com/CagliariCalcio
08 червня 2023, 23:35
У рамках першого матчу за вихід до Серії А між собою грали Кальярі та Барі.
На дев'ятій хвилині гри господарі вийшли вперед завдяки голу Джанлуки Лападули. На 39-й хвилині гри гості могли відігратися, але Валід Шеддіра не реалізував пенальті.
Однак у підсумку Барі зумів відігратися, зробивши це у компенсований час – на 96-й хвилині поєдинку з пенальті.
Кальярі — Барі 1:1
Голи: Лападула, 9 – Антенуччі, 90+6 (з пенальті).
Зазначимо, що матч у відповідь відбудеться 11 червня о 21:30.