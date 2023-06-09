Італія

"Россонері" хочуть підписати вінгера Вільярреала та ексхавбека Лестера.

Атакуючий півзахисник Вільярреала Самюель Чуквезе може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та перебратися до Мілана. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, "россонері" дуже зацікавлені у 24-річному нігерійському вінгері, проте здійснити цю угоду буде непросто через великий попит до гравця з боку інших клубів.

Також стверджується, що Мілан зацікавлений у центральному півзахиснику Юрі Тілемансі, котрий напередодні залишив Лестер Сіті на правах вільного агента.

Рома також готова скласти конкуренцію міланському клубу за бельгійського хавбека.