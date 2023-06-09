"Россонері" хочуть підписати вінгера Вільярреала та ексхавбека Лестера.
Семюель Чуквезе, getty images
09 червня 2023, 12:24
Атакуючий півзахисник Вільярреала Самюель Чуквезе може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та перебратися до Мілана. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, "россонері" дуже зацікавлені у 24-річному нігерійському вінгері, проте здійснити цю угоду буде непросто через великий попит до гравця з боку інших клубів.
Також стверджується, що Мілан зацікавлений у центральному півзахиснику Юрі Тілемансі, котрий напередодні залишив Лестер Сіті на правах вільного агента.
Рома також готова скласти конкуренцію міланському клубу за бельгійського хавбека.