Гравець повинен повернутися до нинішнього клубу.
Аркадіуш Мілік - Getty Images
09 червня 2023, 16:30
Як повідомляє Sky Sport Italia, Ювентус не зможе підписати на постійній основі Аркадіуша Міліка, тому польський гравець повернеться до Марселя.
Мілік приєднався до "Старої синьйори" на правах оренди з можливістю викупу у Марселя минулого літа, і "бьянконері" могли викупити цього нападника за 7 мільйонів євро.
Однак, за словами Джанлуки Ді Марціо, "Стара синьйора" не активує опцію підписання Міліка, тому він повернеться до Франції. Мілік забив дев'ять голів у 41 матчі за Ювентус у сезоні-2023-24.
Згідно з повідомленням, його повернення до Франції не означає, що він більше не буде грати за Ювентус. "Бьянконері", ймовірно, домовляться про нову угоду з грандом Ліги 1, сподіваючись отримати нападника за нижчу плату.
Однак гіганти Серії А можуть зіткнутися з жорсткою конкуренцією влітку, оскільки Лаціо Мауріціо Саррі зацікавлений у 29-річному гравцеві, який уже працював під керівництвом тренера в Наполі.