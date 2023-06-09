Італія

Гравець повинен повернутися до нинішнього клубу.

Як повідомляє Sky Sport Italia, Ювентус не зможе підписати на постійній основі Аркадіуша Міліка, тому польський гравець повернеться до Марселя.

Мілік приєднався до "Старої синьйори" на правах оренди з можливістю викупу у Марселя минулого літа, і "бьянконері" могли викупити цього нападника за 7 мільйонів євро.

Однак, за словами Джанлуки Ді Марціо, "Стара синьйора" не активує опцію підписання Міліка, тому він повернеться до Франції. Мілік забив дев'ять голів у 41 матчі за Ювентус у сезоні-2023-24.

Згідно з повідомленням, його повернення до Франції не означає, що він більше не буде грати за Ювентус. "Бьянконері", ймовірно, домовляться про нову угоду з грандом Ліги 1, сподіваючись отримати нападника за нижчу плату.

Однак гіганти Серії А можуть зіткнутися з жорсткою конкуренцією влітку, оскільки Лаціо Мауріціо Саррі зацікавлений у 29-річному гравцеві, який уже працював під керівництвом тренера в Наполі.