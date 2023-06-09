Італія

Тренер розглядається непоганим клубом з Піренеїв.

Наполі шукає хорошого змінщика для Лучано Спаллетті і, як повідомляється, розглядає можливість звернення до Зінедіна Зідана.

64-річний Спаллетті вже підтвердив своє рішення покинути Партенопеї цього літа після того, як привів клуб до третього скудетто в історії, досягнення, яке назавжди вписало його в історію столиці Кампанії.

Зараз Наполі розглядає довгий список можливих замін італійського тренера, одним із яких був Вінченцо Італьяно, який натомість вирішив перейти до Фіорентини після зустрічі з керівництвом клубу.

Як повідомляє Il Mattino, джерела у Франції припускають, що одним із найкращих варіантів заміни Спаллетті для Наполі є Зідан, який досі не працює після відходу з Реала два роки тому.

Колишній півзахисник нещодавно відхилив другий підхід від ПСЖ і ретельно обмірковує свій наступний крок.

Одна річ, яка не допоможе Наполі, це ігрова кар'єра Зідана; француз провів п’ять років у Ювентусі з 1996 по 2001 рік і не боїться відмовлятися від роботи через свою прихильність до певних команд, наприклад, вирішив підсумково не очолювати ПСЖ через свою любов до Олімпіка з Марселя.