Італія

Невеликий коментар стосовно ситуації.

Колишні гравці Мілана Алессандро Неста і Леонардо поділилися своїм розчаруванням через рішення Джеррі Кардинале звільнити технічного директора Паоло Мальдіні.

Колишній захисник, який всю свою 24-річну ігрову кар'єру провів у "россонері", був звільнений генеральним директором RedBird у понеділок після короткої, але напруженої зустрічі, ситуація, яка кинула клуб у хаос.

Вболівальники обурені цим рішенням, і багато хто протестує, просячи Кардинале покинути Мілан після цього рішення. Мальдіні допоміг клубу повернутися до вищих ешелонів італійського футболу, привівши його до скудетто та повернувши в Лігу чемпіонів завдяки своїм розумним підписанням.

У розмові з Sky Sports Italia через TMW Несту попросили висловити свою думку щодо рішення Мілана звільнити Мальдіні.

"Я про це не чув, але це ситуація, яка позбавлена ​​будь-якої логіки. Іноземні власники вітаються в Італії, тому що вони приносять нові гроші, але їм потрібно краще вивчати історію клубів, знати, що вони виграли, що представляють певні люди, що люди люблять.

Більше того, Мальдіні повернув Мілан, щоб виграти скудетто та зіграти в півфіналі Ліги чемпіонів. У нього сильна особистість, після всіх цих років він все ще викликає в мене страх, але він не самовпевнений, і він показав це тим, що нічого не сказав про ситуацію.

Леонардо, який грав за Мілан і працював у їхній керівній структурі, висловив свою думку щодо звільнення Мальдіні Corriere della Sera через TMW, будучи однаково здивованим цим кроком.

"Я не тільки вражений, весь футбольний світ вражений способом звільнення і причинами. За попередні два роки Мілан досяг успіхів.

Більше десяти років клуб не закривав бюджет у прибутку, і зараз збирається це зробити, не кажучи вже про те, що загальна вартість Мілана з тих пір, як Елліотт перейшов від китайців, зросла в чотири рази".

Мілан фінішував четвертим у чемпіонаті.