Італія

Потужне підсилення для середняка чемпіонату Італії.

Італійська Салернітана цього сезону зірок із неба не хапала, проте все одно змогла забезпечити собі комфортний відрив від зони вильоту та зберегти місце в "еліті" на наступний футбольний рік.

Однак "морські коники" під час літньої трансферної кампанії будуть робити спроби підсилити власний стартовий склад для того, щоб поступово підніматись у турнірній таблиці.

Разом із тим, клуб визнав перспективним співробітництво з португальським фахівцем Паулу Соузою, тож найближчим часом не тільки запропонує керманичу більш тривалий контракт, а й виділить кошти під його запити на придбання нових виконавців.

Одним із новачків Салернітани, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, може стати нападник Торонто Федеріко Бернардескі, який минулого року переїхав до МЛС із туринського Ювентуса в статусі вільного агента.

Соуза вже мав досвід співпраці з 29-річним італійцем, коли обидва представляли Фіорентину, тому добре знає можливості потенційного новачка.

У поточному сезоні американської першості Бернардескі забив три голи та віддав дві гольові передачі у 17 матчах.