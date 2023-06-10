Італія

Колишній гравець клубу Мілану прокоментував очікування.

Колишня зірка Інтера Луїш Фігу попереджає, що "всі бачать Манчестер Сіті як фаворита", але вони можуть постраждати у фіналі Ліги чемпіонів.

Він розпочнеться на стадіоні імені Ататюрка в Стамбулі о 20:00 за британським часом.

"Якщо команда Сімоне Індзагі вийде у фінал, це означає, що вона заслуговує бути там", — сказав Фігу Tuttosport перед сьогоднішнім матчем.

"Усі вважають Сіті фаворитом, але все може статися. Інтеру потрібно грати з амбіціями і намагатися завдати шкоди Манчестер Сіті своїми силами".

У той час як команда Пепа Гвардіоли близька до того, щоб отримати Требл після перемоги в Прем'єр-лізі та Кубку Англії, Інтер також виграв два внутрішні трофеї в цьому сезоні — Кубок Італії та Суперкубок Італії.

Дехто також малює цей фінал Ліги чемпіонів як атаку проти захисту, але Фігу бачить у цій ситуації більше нюансів.

"Фінали часто вирішуються деталями. Інтеру потрібно добре почати в обороні, але вони також більш ніж здатні забивати голи".

Фігу, якому зараз 50 років, є членом виконавчого комітету УЄФА і працював в Інтері з 2005 року до свого виходу на пенсію в 2009 році.

Тож, хоча він працював під керівництвом Жозе Моурінью на Сан-Сіро, він просто пропустив легендарну кампанію, яка виграла Требл у 2009-10 роках, кульмінацією якої стала Ліга чемпіонів.