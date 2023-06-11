Італія

Захисник Монци може відправитися на підвищення цього літа.

Лівий захисник Монци Карлос Аугусто може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та приєднатися до фіналіста цього розіграшу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, міланський Інтер продовжить наступного тижня переговори щодо підписання 24-річного бразильця, в якому також зацікавлений Ноттінгем Форест.

Стверджується, що Карлос Аугусто є реальною метою "нерадзуррі" як посилення лівого флангу оборони, а особисті умови контракту не є проблемою для міланців.

Цього сезону італійської Серії А Карлос Аугусто провів за Монцу 35 поєдинків, забив шість голів і віддав п'ять результативних передач.