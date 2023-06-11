Італія

Орієнтовно це може статися у середу чи четвер.

Найближчим часом у Сімоне Індзагі буде проведено зустріч із керівництвом Інтера, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, 47-річний фахівець може продовжити контракт із нинішньою командою до літа 2025 року. Це може статися найближчої середи або четвер.

Нагадаємо, що під керівництвом Індзагі Інтер цього сезону виграв Кубок Італії, посів третє місце в Серії А, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де поступився Манчестер Сіті (0:1).

Зазначимо, що чинна угода Індзагі з Інтером розрахована до літа 2024 року.