Сардинський клуб відіграв один сезон у Серії Б.
Фото: twitter.com/ActuFoot_
11 червня 2023, 23:33
У стиковому матчі у відповідь Барі на своєму полі приймав Кальярі. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася нічиєю (1:1).
Час матчу закінчувався, а це означає, що далі мали бути два тайми по п'ятнадцять хвилин.
Однак на 94-й хвилині гри Леонардо Паволетті вивів свою команду вперед, тим самим принісши Кальярі підвищення у класі. Колектив Клаудіо Раньєрі наступного сезону зіграє в Серії А, куди повернувся через рік.
Барі — Кальярі 0:1
Гол: Паволетті, 90+4.
Зазначимо, що Раньєрі очолив Кальярі 23 грудня. Тоді клуб йшов на чотирнадцятому місці.