Італія

Сардинський клуб відіграв один сезон у Серії Б.

У стиковому матчі у відповідь Барі на своєму полі приймав Кальярі. Нагадаємо, що перша зустріч завершилася нічиєю (1:1).

Час матчу закінчувався, а це означає, що далі мали бути два тайми по п'ятнадцять хвилин.

Однак на 94-й хвилині гри Леонардо Паволетті вивів свою команду вперед, тим самим принісши Кальярі підвищення у класі. Колектив Клаудіо Раньєрі наступного сезону зіграє в Серії А, куди повернувся через рік.

Барі — Кальярі 0:1

Гол: Паволетті, 90+4.

Зазначимо, що Раньєрі очолив Кальярі 23 грудня. Тоді клуб йшов на чотирнадцятому місці.