Італія

Клуб Серії A не впевнений щодо подальшої долі поточного проєкту.

Цей сезон навряд чи запам’ятається вболівальникам італійської Салернітани в позитивному сенсі, проте зі своїм головним завданням команда впоралась — зберегла місце в Серії A, фінішувавши на 15 сходинці турнірної таблиці.

Цей результат клубу забезпечив португальський фахівець Паулу Соуза, який очолив колектив посеред лютого на підставі піврічного контракту.

Оскільки футбольний рік добіг до кінця, а нової угоди з керманичем "морські коники" так і не уклали, найближчим часом їм буде потрібно визначитись із майбутнім посади головного тренера свого клубу.

У цьому питанні Салернітана як активно працює над новою угодою з Соузою, так і, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, повернулась до варіантів із Дженнаро Гаттузо та Вінченцо Монтеллою, із якими контактувала взимку ще до призначення португальця.

Монтелла тоді, як і зараз, очолював турецький Адана Демірспор, проте його чинний контракт завершується наприкінці цього місця, а Гаттузо так і не знайшов собі нового місця роботи після відходу з іспанської Валенсії.