Італія

Із основним голкіпером міланський клуб уже визначився.

Міланський Інтер провів захоплюючий футбольний рік, здобувши перемоги в Кубку та Суперкубку Італії, а також зупинившись за крок до здобуття головного трофею Ліги чемпіонів УЄФА, програши фінал у Стамбулі англійському Манчестер Сіті.

Уявити успіхи команди Сімоне Індзагі без залучення камерунського воротаря Андре Онана було б неможливо, тому не дивно, що саме за ним клуб на довгі роки намагатиметься закріпити місце в стартовому складі.

У той самий час за спиною в Онана на лаві для запасних перебували 40-річний Алекс Кордаз та 38-річний Самір Ханданович, які через свій вік уже не можуть розрахувати на постійну ігрову практику.

Однак Інтер не квапиться розлучатись із жодним із них, тоді як італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє про те, що клуб виступив із пропозицією нових річних контрактів для обох воротарів.

При цьому італієць отримує всього 150 тис. євро зарплатні на рік.

Ханданович у цьому сезоні відіграв 16 матчів, пропустивши 20 м’ячів та п’ять разів зігравши "на нуль", а Кордаз вийшов на поле лише одного разу (удруге за кар’єру в складі "змій") та не пропустив у власні ворота.