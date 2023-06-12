Італія

Про смерть одіозного політика, футбольного функціонера та друга путіна повідомили низка італійських ЗМІ.

Пішов із життя відомий італійський футбольний акціонер Сільвіо Берлусконі, відомий у футбольному середовищі як колишній власник Мілану, а нині — Монци.

За інформацією Corriere della Sera, Берлусконі помер сьогодні, 12 червня, у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. У квітні стало відомо, що він хворий на лейкемію.

Інформацію про смерть Сільвіо також підтверджує журналіст Ніколо Скіра. На момент смерті Берлусконі було 86 років.

Окрім футбольної діяльності, скандальний італієць також активно займався політикою протягом свого життя.

В Україні він відомий за своїми дружніми відносинами з президентом росії володимиром путіним та систематичним захистом злочинних рішень "бункерного" у публічному просторі.