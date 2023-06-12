Переговори між французьким центрбеком та "вовками" знаходяться на завершальній стадії.
Еван Ндіка, getty images
12 червня 2023, 16:20
Напередодні Айнтрахт Франкфурт офіційно оголосив про те, що центральний захисник команди Еван Ндіка залишає клуб на правах вільного агента цього літа.
Головним претендентом на 23-річного француза вже тривалий час є Рома і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, римський клуб зробив свою фінальну пропозицію футболісту.
Рома запропонувала для Ндіка чотири мільйони євро на рік чистої зарплати, а також бонуси за підписання контракту на п'ять років.
Стверджується, що переговори між центрбеком та клубом італійської Серії А знаходяться на завершальній стадії.
Нагадаємо, Еван Ндіка виступав за Айнтрахт із літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "орлів" 183 поєдинки, забив 12 голів, віддав 10 асистів, а також виграв Лігу Європи.