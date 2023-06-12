Італія

Переговори між французьким центрбеком та "вовками" знаходяться на завершальній стадії.

Напередодні Айнтрахт Франкфурт офіційно оголосив про те, що центральний захисник команди Еван Ндіка залишає клуб на правах вільного агента цього літа.

Головним претендентом на 23-річного француза вже тривалий час є Рома і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, римський клуб зробив свою фінальну пропозицію футболісту.

Рома запропонувала для Ндіка чотири мільйони євро на рік чистої зарплати, а також бонуси за підписання контракту на п'ять років.

Стверджується, що переговори між центрбеком та клубом італійської Серії А знаходяться на завершальній стадії.

Нагадаємо, Еван Ндіка виступав за Айнтрахт із літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "орлів" 183 поєдинки, забив 12 голів, віддав 10 асистів, а також виграв Лігу Європи.