Напередодні Айнтрахт Франкфурт офіційно оголосив про те, що центральний захисник команди Еван Ндіка залишає клуб на правах вільного агента цього літа.

Головним претендентом на 23-річного француза вже тривалий час є Рома і, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, римський клуб зробив свою фінальну пропозицію футболісту.

Рома запропонувала для Ндіка чотири мільйони євро на рік чистої зарплати, а також бонуси за підписання контракту на п'ять років.

Стверджується, що переговори між центрбеком та клубом італійської Серії А знаходяться на завершальній стадії.

Нагадаємо, Еван Ндіка виступав за Айнтрахт із літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "орлів" 183 поєдинки, забив 12 голів, віддав 10 асистів, а також виграв Лігу Європи.