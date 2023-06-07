Німеччина

Молодий французький захисник перебуває у пошуках нового клубу.

Айнтрахт Франкфурт офіційно оголосив про те, що центральний захисник Еван Ндіка залишить клуб наприкінці цього сезону.

Контракт 23-річного француза з "орлами" спливає цього літа, і футболіст вирішив його не продовжувати.

"Кінець чудової історії! Дякуємо за ці п'ять років з нами, Еване Ндіка!" — сказано в офіційній заяві Айнтрахта.

Нагадаємо, Еван Ндіка виступав за Айнтрахт із літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "орлів" 183 поєдинки, забив 12 голів, віддав 10 асистів, а також виграв Лігу Європи.

Раніше повідомлялося, що найімовірнішим наступним клубом французького захисника стане римська Рома.