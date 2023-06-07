Молодий французький захисник перебуває у пошуках нового клубу.
Еван Ндіка, getty images
07 червня 2023, 18:21
Айнтрахт Франкфурт офіційно оголосив про те, що центральний захисник Еван Ндіка залишить клуб наприкінці цього сезону.
Контракт 23-річного француза з "орлами" спливає цього літа, і футболіст вирішив його не продовжувати.
"Кінець чудової історії! Дякуємо за ці п'ять років з нами, Еване Ндіка!" — сказано в офіційній заяві Айнтрахта.
Нагадаємо, Еван Ндіка виступав за Айнтрахт із літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "орлів" 183 поєдинки, забив 12 голів, віддав 10 асистів, а також виграв Лігу Європи.
Раніше повідомлялося, що найімовірнішим наступним клубом французького захисника стане римська Рома.