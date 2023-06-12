Італія

Тренер прокоментував поразку команди.

Спеція вилетіла до Серії В після поразки в плей-офф від Верони, і тренер Леонардо Семплічі визнає, що це "відобразило сезон".

Команда "Лігурії" була в середині турнірної таблиці протягом більшої частини кампанії, але почала опускатися далі, і саме тоді 23 лютого Семплічі був запрошений замість Луки Готті.

"Дивлячись на мої 15 ігор на чолі цього клубу, я думаю, що ця гра відображає сезон", — сказав Семплічі DAZN.

"Ми створили багато моментів і не реалізували їх у другому таймі, і це підсумовує кампанію Спеції. Це розчаровує, ми можемо лише вибачитися перед нашими вболівальниками".

"Ключовим інцидентом став пенальті, оскільки ми могли скоротити відставання і встигнути зрівняти рахунок, але цього не сталося. Я визнаю, що команда могла зробити більше в 15 іграх, де я був тут, немає сенсу шукати алібі чи виправдань.

Такого плей-оф не було багато років, такі правила, ми повинні були зіграти краще. Нам не вистачало дев’яти гравців через травми та дискваліфікації".

Тренер здобув лише дві перемоги, продемонстрував шість нічиїх і сім поразок у регулярному сезоні, перш ніж програти плей-оф.