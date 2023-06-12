Італія

Гравець може відправитися до іншого клубу.

Болонья веде перемовини щодо нового контракту з Ріккардо Орсоліні, але, як повідомляється, він замість цього наполягає на переході у Фіорентину.

Вінгер провів найуспішніший сезон у своїй кар'єрі, забивши 11 голів і віддавши чотири гольові передачі в 32 матчах Серії А цього сезону.

Його нинішня угода з Болоньєю завершується в червні 2024 року, тому він обговорює новий контракт, щоб залишитися на Стадіо Далл'Ара.

Однак, згідно з повідомленнями, був також підхід від Фіорентини.

Припускають, що гравець просить 2,2 мільйона євро зарплати за сезон, щоб залишитися в Болоньї, але візьме менше за перехід до Флоренції.

Обидва клуби також мають узгодити суму трансферу, яка, як вважають, становитиме 10-12 мільйонів євро, включаючи різні бонуси.

26-річний футболіст є вихованцем молодіжної академії "Асколі" і грав за Ювентус, Аталанту та Болонью.