Італія

Нападник Аталанти про теоретичний перехід до іншого клубу.

Нападник Аталанти Расмус Гойлунд є трансферною ціллю Челсі та Манчестер Юнайтед, тому після підписання контракту з новим агентом зізнався, що "нам потрібно буде подивитися", куди він піде цього літа.

Минулого літа центрального форварда викупили зі Штурма Грац за 17,2 мільйона євро, і його вартість на трансферному ринку вже зросла втричі.

Це завдяки сезону з Аталантою, у якому він забив дев’ять голів у Серії А та зробив чотири гольові передачі у 32 іграх, допомігши їм досягти п’ятого місця та, отже, кваліфікуватися до Ліги Європи.

Були повідомлення в The Athletic, що Гойлунд підписав контракт з агентством SEG, яке також представляє головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага, що може бути натяком на його наступний трансфер.

"Це випробувальний період, і це все, що я можу сказати", — сказав він Tipsbladet, знаходячись у збірній Данії.

20-річний центрфорвард, звичайно, не уникає повідомлень про інтерес Манчестер Юнайтед.

Це величезний клуб, тому я роблю всі речі правильно, якщо подейкують, що вони хочуть мене підписати влітку. Ми повинні побачити, що станеться. Судячи з того, що ми всі чуємо, я думаю, що цього літа багато чого може трапитися, оскільки багато клубів шукають номер 9.

Я дуже радий бути з Аталантою, і ми вийшли в Європу, тому тепер нам потрібно почекати і подивитися".

Однак Гойлунд спростував повідомлення про те, що він мав відеодзвінки з тренером Манчестер Юнайтед Тен Гагом.