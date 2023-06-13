Італія

Римляни хочуть орендувати форварда Вест Гема через травму Теммі Абрагама.

Нападник Вест Гема Джанлука Скамакка може повернутися до італійської Серії А у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, цього тижня директор Роми Тьяго Пінто відвідає Лондон для переговорів з "молотобійцями" щодо 24-річного італійця.

Римляни хочуть орендувати Скамакку через серйозну травму свого форварда Теммі Абрагама, який не зможе вийти на поле до листопада чи навіть початку грудня цього року.

Нагадаємо, що Джанлука Скамакка перейшов у Вест Гем із Сассуоло влітку минулого року за 36 мільйонів євро, проте через травму провів в АПЛ лише 16 матчів (11 — у старті), забивши три голи.

Загалом у всіх турнірах за "молотобійців" італійський форвард провів 27 поєдинків та забив вісім голів.