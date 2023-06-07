Англійський форвард вибув на тривалий час.
Теммі Абрагам, getty images
07 червня 2023, 18:59
В останньому турі італійської Серії А проти Спеції (2:1) нападник Роми Теммі Абрагам отримав серйозну травму коліна, через що йому знадобилася операція.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 25-річний англієць успішно переніс операцію, і тепер він буде відсутній тривалий термін.
За інформацією джерела, Абрагам вибув щонайменше до листопада чи початку грудня цього року.
Цього сезону англійський форвард провів на клубному рівні 54 матчі, в яких він забив 9 голів та віддав 7 результативних передач.