Італія

Французький центрбек перейшов до римського клубу вільним агентом.

Центральний захисник Еван Ндіка, який залишив франкфуртський Айнтрахт цього літа після завершення контракту, продовжить кар'єру в Ромі. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, римський клуб повністю погодив умови особистого контракту з 23-річним французом, який буде розрахований до літа 2028 року.

Відзначається, що в угоді Ндіка з Ромою є пункт про відступні, сума яких не зазначається. Незабаром про перехід ексцентрбека Айнтрахта буде оголошено офіційно.

Також раніше повідомлялося, що Ндіка зароблятиме в Ромі чотири мільйони євро на рік чистої зарплати, а також будуть бонуси за підписання контракту на п'ять років.

Нагадаємо, Еван Ндіка виступав за Айнтрахт із літа 2018 року. З того моменту він провів у футболці "орлів" 183 поєдинки, забив 12 голів, віддав 10 асистів, а також виграв Лігу Європи.