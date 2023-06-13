Італія

Цікавий варіант.

Adidas випустив спеціальну версію форми для святкування 125-річчя FIGC, у якій команда дебютує в четвер у півфіналі Ліги націй проти Іспанії.

Adidas оприлюднив фотографії нової форми в соцмережах. Вона буде біла із золотими логотипами та акцентами та трьома смугами на плечах, також пофарбованих у золотий колір.

Вона натхненна першою формою італійської збірної, використаною "скуадрою адзурою" в 1910 році в переможному матчі 6:2 над Францією на Арені Сівіка в Мілані. Це обмежене видання, доступне лише в кількості 2023 штук.

Команда Італії одягне цю форму в півфіналі Ліги націй проти Іспанії в четвер.