Італія

Бельгієць залишить клуб Італії.

Повідомляється, що Мілан вирішив не використовувати опцію на викуп Астера Вранкса у Вольфсбурга за 12 мільйонів євро.

Цей сезон 20-річний хавбек провів на правах оренди на Сан-Сіро, але вплинув на результати доволі невдало.

Він був виключений зі складу на сезон Ліги чемпіонів, зіграв лише дев'ять матчів у Серії А та один у Кубку Італії.

За даними Tuttomercatoweb і Саші Тавольєрі з Бельгії, Мілан не буде приймати опцію в розмірі 12 мільйонів євро, щоб викупити трансфер Вранкса.

Він повернеться до Вольфсбурга, який, у свою чергу, шукатиме новий клуб для представника національної збірної Бельгії.

Цього сезону у складі "россонері" було чимало бельгійських гравців, і, оскільки директори Паоло Мальдіні та Фредерік Массара тепер звільнені, схоже, нова ієрархія в клубі прагне скоротити цей контингент.

Він включає Дівока Орігі, Алексіса Салемакерса та підписаного таланта Шарля Де Кателаре, які будуть доступні на ринку цього літа.