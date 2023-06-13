Італія

Наставник поділився думками щодо продовження кар'єри у Європі.

Антоніо Конте згадує, чому він покинув Тоттенгем Хотспур, наполягаючи, що "дехто вирішив погодитися на менше", підтверджуючи, що він відкритий для нових робочих місць "в Італії чи за кордоном".

"У мене все ще є бажання тренувати, це захоплення ніколи не зникає. Якби це сталося, мені довелося б зазирнути всередину себе і подумати, що було б неправильно продовжувати займатися цією професією", — сказав Конте.

"Сказавши це, я також не судорожно шукаю нову роботу. Якщо траплялося щось важливе і серйозне, що давало мені мотивацію, тоді я розглядав це в Італії чи за кордоном".

Колишнього тренеру Ювентуса та Інтера запитали, як він оцінює свій останній досвід роботи на лаві запасних Тоттенгема, який тривав лише 15 місяців.

"Попередній досвід, як і всі вони насправді, мав деякі речі, які були позитивними, а деякі менш. Досвід був чудовий, ми зробили максимум можливого і віддали все, що мали.

Коли я приїхав, команда була на восьмому або дев’ятому місці, але ми кваліфікувалися в Лігу чемпіонів. Тоді цього сезону, коли команда займає четверту позицію, я вирішив, що нам слід розлучитися з Тоттенгемом. Дехто вирішив погодитися на менше".

Після відходу Конте Тоттенгем опустився вниз у турнірній таблиці та завершив сезон Прем’єр-ліги на восьмому місці, не потрапивши до європейської кваліфікації.

Конте пов’язували з численними ролями в італійському футболі, включно з вакантним постом у Наполі, який виграв скудетто, або потенційним поверненням до Ювентуса.

Інтер більше не є варіантом, оскільки Сімоне Індзагі залишається після виходу у фінал Ліги чемпіонів.